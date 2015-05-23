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هجوم واسع لتنظيم الدولة على الخالدية بالرمادي

23/5/2015
 
رفع علم الدولة الاسلامية في الرمادي العراق (أرشيف )

أفاد مصدر عسكري عراقي أن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما واسعا على بلدة الخالدية شرق الرمادي قرب قاعدة الحبانية الجوية.

وأضاف المصدر أن التنظيم قصف مركز القاعدة ومنطقة السيسي المجاورة لها بالمدفعية الثقيلة من محورين في شرق وغرب القاعدة.

كما أفادت مصادر بهروب القوات الأمنية العراقية والصحوات الموالية لها إلى الحبانية.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع العراقية أن القوات الحكومية تسيطر على مدينة الخالدية "بالكامل".

و قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنّ أسلحة مضادة للدروع ستسلم إلى العراق في غضون الأسبوع المقبل، وإنّ شحنة من ألفي قطعة سلاح خفيفة تطلق من الكتف ستسلم إلى الجيش العراقي لتعزيز قدرته على مواجهة الاستعمال المتزايد للسيارات المفخخة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.

وهذه الشحنة هي من ضمن الأسلحة التي وافقت واشنطن على إرسالها بشكل عاجل للعراق بعد طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مزيدا من المساعدة الأمريكية في محاربة التنظيم خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.

وقال متحدث عسكري من البنتاغون إنّ هذه الشحنة ليست ردّا على سقوط مدينة الرمادي قبل أيام بيد تنظيم الدولة الإسلامية.

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