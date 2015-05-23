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رؤساء أركان عرب يجتعون بالقاهرة لتشكيل القوة المشتركة

23/5/2015
 
القمة العربية بشرم الشيخ  التي دعت لتشكيل القوة المشتركة ( ارشيف )

بدأ في القاهرة اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة لعدد من الدول العربية، منها مصر، وقطر، وليبيا، والأردن وفلسطين، ومصر .

ويبحث الاجتماع الذي يستمر يومين، آليات تشكيل القوة العربية المشتركة، وتحديد مهامها، في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية بشرم الشيخ في مارس الماضي، وذلك بهدف تشكيل قوة مشتركة تقوم بمنع نشوب النزاعات وإيجاد التسويات اللازمة لها بما يحفظ استقرار الدول العربية. 

ويأتي الاجتماع بهدف تشكيل قوة مشتركة تقوم بعمليات التدخل السريع ومنع نشوب النزاعات، وإيجاد التسويات اللازمة لها بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها.

يذكر أن الاجتماع الأول لرؤساء الأركان العرب، عُقد في أبريل الماضي، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة مصر

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