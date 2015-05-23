برنامج الغذاء العالمي يتسلم سفينة المساعدات الإيرانية

سفينة المساعدات الإيرانية ( وكالة الانباء ايرانية )

قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن حمولة سفينة المساعدات الإيرانية الخاصة باليمن ستسلم إلى برنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، وستشحن لاحقا بسفن يستأجرها البرنامج إلى ميناء الحديدة مع احتمال توجيهها إلى ميناء عدن.

وأضاف فرحان"لقد تم إبلاغنا بأن السفينة الإيرانية تحوي نحو 1200 طن من الأرز، و 700 طن من دقيق القمح، و 400 طن من الأسماك المعلبة. وكذلك الأدوية والمياه والخيام والبطانيات."

وسيتم تسليم البضائع لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، وسيتم شحنها لاحقا بواسطة السفن المستأجرة من قبل البرنامج إلى ميناء الحديدة مع احتمال توجيهها أيضا إلى ميناء عدن حيث سيتم تسليمها إلى شركائنا في العمل الإنساني على الأرض لتوزيعها على المحتاجين.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من إيران تسليم الحمولة "بما يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة" عبر مركز التوزيع الذي أقيم في جيبوتي قبالة سواحل اليمن, لكن طهران أكدت أنها نسقت مع المنظمة الأممية لتفرغ السفينة حمولتها في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ومنذ أسابيع تفرض قوات التحالف الذي تقوده السعودية حظرا بحريا على السفن المتوجهة إلى اليمن.

ويتهم التحالف إيران بتقديم دعم عسكري إلى الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على مناطق واسعة من اليمن، بينما تنفي طهران ذلك وتقول إنها "تقف بجانب المظلومين في المنطقة".