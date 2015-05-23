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"العقاب الثوري" تعلن استهداف محكمة وقتل 3 من الشرطة

23/5/2015
شعار العقاب الثوري

 أعلنت حركة العقاب الثوري على مدونتها الرسمية على الانترنت  زرع قنبلة شديدة الإنفجار بمحكمة ديروط بمحافظة أسيوط جنوبي مصر  مما أسفر عن حدوث انفجار هائل بمبنى المحكمة أدى إلى تصدعه، وتسبب في حالة الأستنفار والذعر, حسبما ذكر البيان.

 كما أعلنت مسئوليتها عن مقتل 3 أمناء شرطة بمحافظتي الفيوم وبني سويف من خلال استهدافهم بإطلاق النيران عليهم أثناء عودتهم من عملهم, مما أدى إلى وفاتهم.

وأوضحت أن تلك العمليات استمراراً  لعملية " أكمنة الموت" لكل من شارك فيما سمته الاعتداء على المصريين العزل في الشوارع، والميادين، وتعذيب المعتقلين في أقسام الشرطة والأمن الوطني واختطاف الطلاب من لجان الامتحانات وقتلهم, حسبما ذكر البيان.

وقالت الحركة إن أفرادها نجحوا في قتل أميني شرطة  بمحافظة الفيوم  حيث أطلقوا النيران عليهم من بين الزراعات أثناء عودتهم لقرية “بيهمو” عقب انتهائهم من مأمورية عمل بقرية سنهور، وتم نقل الجثث إلى مستشفى سنورس المركزى, والضحايا هم, سيد حسن حسين  – 37 عاماً – ويعمل رقيب شرطة يقيم بقرية بيهمو بمركز سنورس, والآخر ربيع أحمد محمود – 40 عاماً – ويعمل أمين شرطة ويقيم بقرية ترسا بمركز سنورس.


وفي محافظة بني سويف أعنلت الحركة مسئوليتها عن مقتل أمين شرطة بالأمن الوطني بمركز ببا يدعي شعبان عبده, وقالت في بيانها أن الحركة استهدفته بعدما رصدت تورطه في اعتقال وتعذيب العديد من أبناء المركز.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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