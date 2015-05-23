السعودية تحقق في سقوط مقذوفات من اليمن على جازان

قوات حرس الحدود السعودية ( ارشيف )

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان أن السلطات فتحت تحقيقا في بلاغ عن تعرض أحياء سكنية في قرىً حدودية بمحافظة الطوال لمقذوفات من داخل الأراضي اليمنية ما تسبب في وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين.



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية السعودية بمقتل جندي سعودي في منطقة جازان جراء قصف مصدرُه الأراضي اليمنية.



وكانت ميليشيا الحوثي أطلقت ثلاث قذائف كاتيوشا على أماكن خالية في مدينة نجران السعودية، القريبة من الحدود اليمنية، وفق ما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر خاصة, كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية، وميليشيا الحوثي في السلسلة الجبلية الحدودية ، من جهة نجران.



وقد أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم الذي استهدف مسجدا في منطقة القطيف بالسعودية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إنها لا تستطيع تأكيد قيام تنظيم الدولة بتنفيذ الهجوم وان التحقيقات جارية في هذا الشأن.

وقالت "ندين الهجوم الذي استهدف مسجدا في المملكة العربية السعودية واسفر عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصا واصابة العشرات. سمعنا عن تقارير تفيد بمسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن الهجوم ولكننا لا نستطيع تأكيد هذا. السلطات السعودية تجري تحقيقا في الحادث حاليا"