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وصول أول دفعة عالقين يمنيين إلى مطار حضرموت

22/5/2015
 
خارطة اليمن

وصلت أول دفعة من العالقين اليمنيين في الخارج إلى مطار سَيْئون بمحافظة حضرموت وسط استقبال شعبي ورسمي بعد استعادة المطار وتأمينه من نيران ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.

وفيما يواصل الحوثيون سيطرتهم على مطارات صنعاء وتعز وعدن، أعلنت الحكومة اليمنية تكفلها بالعائدين ودعم العالقين عبر سفاراتها في الخارج.

ميدانيا أيضا ، نقل مراسل الجزيرة عن المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي أن مواطنا سعوديا قتل وأصيب آخرون إثر سقوط ثلاث قذائف على سوق شعبية بمدينة ظهران الجنوب قرب الحدود مع اليمن.

في غضون ذلك، شنت القوات السعودية هجمات على مجموعات مسلحة من ميليشيا الحوثي قصفت مواقع حدودية سعودية في منطقة جازان.

من ناحية أخرى قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هناك تبايناً في وجهات النظر مع طهران بشأن بعض النقاط المتعلقة بالأزمة في اليمن.

ونقلت وكالات الأنباء المحلية عن المبعوث الدولي قوله إنه أطلع طهران على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر للحوار اليمني في جنيف في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

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