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هولندا تحظر النقاب في بعض الأماكن العامة

22/5/2015

 هولندا تحظر النقاب في المؤسسات الصحية والتعليمية ـ أرشيف

قررت الحكومة الهولندية (الجمعة) منع ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة مؤكدة أنه يفترض أن يصادق البرلمان على مشروع القانون الخاص بالقرار.

وأوضحت الداخلية الهولندية أنه سيتم منع الملابس التي تخفي الوجه في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحي ومباني الحكومة ووسائل النقل العام هذا ولا يشمل القرار ارتداء النقاب في الشارع.

وقال رئيس الحكومة الهولندية إنه سيتم تطبيق الحظر في الشارع  في "حالات محددة" حيث من الضروري أن يتمكن الناس أن يروا بعضهم أو لأسباب أمنية – وفق قوله ونفى أن يكون مشروع القانون له أساس ديني .

وفي حال إقرار هذا القانون، يمكن للسلطات فرض غرامة مالية قدرها نحو خمسمئة دولار بحق المخالفات، كما ستكون الشرطة مخولة بطلب كشف الوجه، من أجل التأكد من الهويات في الأماكن العامة.

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