مقتل 21 وإصابة 81 آخرين جراء الهجوم على مسجد القطيف

ضحايا تفجير مسجد في القطيف بالمملكة السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن إجمالي الحالات المصابة في حادث تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب بالقطيف بلغ 102 حالة ما بين وفيات وإصابات ، حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة ، و حالات التنويم 40 حالة والحالات الحرجة 12 حالة ، و الحالات الخفيفة التي تلقت العلاج وخرجت 29 حالة .

كانت وزارة الداخلية السعودية أكدت أن الهجوم الذى استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة هو هجوم انتحاري وأنه أوقع عددا من القتلى والجرحى .

وقال متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية إنه أثناء أداء المصلين لشعائر صلاة الجمعة بمسجد "الإمام علي بن أبى طالب" ببلدة القديح بمحافظة القطيف قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه، ما نتج عنه مقتل منفذ التفجير ومقتل وإصابة عدد من المصلين .

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإجرامي الذي استهدف المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة في أحد مساجد بلدة القديح بمحافظة القطيف، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم وقوف دولة قطر مع المملكة العربية السعودية في تصديها للأعمال الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن و بث الفتنة بين أبناء الشعب السعودي ، مشددة على تأييد دولة قطر الكامل للإجراءات الأمنية كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجدد البيان موقف قطر الثابت من نبذ الأعمال الإرهابية و العنف بصوره وأشكاله كافة ، معبراً عن تعازي دولة قطر ومواساتها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا العمل الآثم.

وقد أدان البيت الأبيض (الجمعة) الهجوم الذي استهدف أحد المساجد ببلدة القديح بمحافظة القطيف خلال صلاة الجمعة ، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست " نعرب عن حزننا لفقدان الأرواح وندين هذا العنف" .

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد ببلدة القديح في محافظة القطيف، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وتقدم العربي، في بيان اليوم بخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا العمل الآثم .

كما أدانت مملكة البحرين التفجير وأعرب بيان بيان لوزارة الداخلية البحرينية عن الدعم الكامل للإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

استنكر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام حادث التفجير ، من جانبه استنكر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني النائب وليد جنبلاط "التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد القطيف ، وأعرب عن شجبه الشديد لاستهداف المدنيين الأبرياء أثناء تأديتهم الصلاة في المسجد .

كما أدان مفتى جمهورية مصر العربية شوقي علام, الهجوم واصفا مرتكبيه بـ"المتطرفين المجرمين. وقال في بيان له اليوم إنهم تجرأوا على حرمة بيت من بيوت الله، من جهته استنكر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين بأحد المساجد وقال إن الإرهاب كله ملّة واحدة، وهدفه هو القتل والتخريب واستهداف الآمنين بلا وازع من دين أو خلق أو ضمير إنساني حي.

كما أدانت تونس بشدة الاعتداء الذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء واستنكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية العملية الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن المملكة.