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كينيث روث: آمل في عدم تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

22/5/2015

المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش – كينيث روث

أعرب  كينيث روث المدير التنفيذى  لمنظمة هيومان رايتس ووتش – عن أمله في عدم تنفيذ أحكام الإعدام في مصر وأشار إلى أنه تم تنفيذ بعض أحكام الإعدام مؤخرا .

وفي حواره مع الجزيرة مباشر قال روث إن تنفيذ مثل هذه الأحكام سوف يضر بسمعة الدولة المصرية حال تنفيذها  وأشار إلى أن أغلب الأحكام ناتجة عن جرائم وصفها ( بالمفبركة) لقمع الإخوان المسلمين ، وأضاف أن التمادي في أحكام السجن بالجملة يعد ظلما فادحا ، وسوف يكون وصمة عار في  التاريخ المصري – على حد قوله.

وأعرب – روث  عن شعوره بخيبة الأمل من أن القوى العظمى  وغضها الطرف عن ما قال إنه قمع جاري وأشار إلى أن أسباب ذلك ما يقدمه الرئيس السيسي لتبرير هذا القمع مثل الوضع في سيناء والإرهاب في الشرق الأوسط ومقاتلة حماس ، وقال إن العالم يريد أن يبيع الحقوق الأساسية من أجل شريكهم "السيسي" على حد قوله .

وفى حديثة عن منظمته قال  إن "هيومان رايتس ووتش"  أجبرت على إغلاق مكاتبها في مصر بعد تهديدها وتقييد حريتها ولكن أغلاق المكاتب لا يعنى التوقف عن مراقبة الحقوق في مصر ولن نتوقف وسوف نستمر في المستقبل حتى لا يفلت السيسي بما يفعل في ظل صمت المجتمع الدولي وقال روث إن  والشعب المصري سوف يثور على قادته رغم أن  السيسي يحاول ان يبرر ما يفعله بالإرهاب  وأشار أيضا إلى ما وصفه بظلم النظام القضائي في دولة قال إنها  تسيطر على مصادر المعلومات – على حد وصفه .

المصدر : الجزيرة مباشر
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