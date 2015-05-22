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عشرات الطلاب من 51 دولة يتضامنون مع سندس عاصم

22/5/2015

الطالبة المصرية الصادر بحقها حكم الإعدام – سندس عاصم

أعرب عشرات الطلاب المنتمين لواحد وخمسين دولة عن صدمتهم بشأن حكم الإعدام الصادر بحق  زميلتهم المصرية سندس عاصم والتي تدرس بجامعة أكسفورد البريطانية.

وأشار الطلاب الذين يدرسون بكلية بلافاتينيك التابعة لجامعة أكسفورد إلى تضامنهم الكامل مع "سندس عاصم" ونحو مئة شخص آخرين في مصر، كما أشار الطلاب إلى شعورهم بالفزع جراء صدور هذا الحكم بحق زميلتهم المصرية لمجرد قيامها بالعمل في تنسيق وسائل الإعلام الأجنبية في مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد الطلاب التزام الطالبة المصرية "سندس عاصم" وأنها تقوم بكافة واجباتها العامة وتصغي لزملائها وأصدقائها جيدا، وأشاروا إلى تقديرهم الكبير لجهود هذه الطالبة من أجل ما وصفوه بتحسين حياة الناس.

وقال الطلاب إن الطالبة المصرية الصادر بحقها حكم الإعدام، وبرغم صدور الحكم الصادم بحقها، فإنها تتعاطف مع من تصفهم بأنهم في وضع أسوأ منها . وهو ما قالوا إنه دليل واضح على تقديرها للآخرين وتعاطفها الشديد معهم ، وهو ما يدفع بحياتها المهنية والأكاديمية قدما.

وأعرب الطلاب كذلك عن إدانتهم للحكم الذي وصفوه بغير المدقق، ودعوا الشعوب والحكومات لمساندة سيادة القانون ضد ما صفوه بالظلم ، وعبروا أيضا عن حزنهم العميق جراء عدم تمكن سندس من العودة إلى مصر أو زيارة أهلها إلى أن تتم تبرئتها من التهم الموجهة إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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