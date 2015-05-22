تحقيق أممي بشأن مساعدات غذائية بمعسكر للنظام السوري

برنامج الغذاء العالمي في سوريا ( ارشيف )

قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تتحقق من صحة معلومات أشارت إلى عثور قوات المعارضة السورية على مساعدات غذائية تحمل شعارات الأمم المتحدة في معسكر للنظام السوري عقب سقوطه بيد قوات المعارضة.



وقال إن الأمم المتحدة تحاول أيضا التحقق من الأسباب التي أدت إلى تحويل هذه المساعدات عن وجهتها الأصلية.



من جهة أخرى، أقر الجيش الأمريكي لأول مرة بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات الجوية التي يشنها التحالف في سوريا على تنظيم الدولة الإسلامية, مؤكدا مقتل طفلين في غارة على بلدة حارم بمحافظة إدلب في نوفمبر/تشرين الثاني الفين واربعة عشر.



من جانبه، قال تنظيم الدولة الاسلامية إنه سيطر على مدينة تدمر الأثرية في سوريا وجاء ذلك في بيان نشره أتباع التنظيم على موقع تويتر يوم أمس، في حين بثت مواقع موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مشاهد تظهر انتشار مسلحي التنظيم داخل المدينة.

وقد أكد التنظيم سيطرته على المطار العسكري، والسجن المعروف باسم سجن تدمر وذلك بعد انسحاب قوات النظام السوري من المدينة .

كما ذكر البيان الصادر عن التنظيم بوقوع قتلى من جنود النظام السوري. يذكرأن اليونسكو صنف المعالم الأثرية في مدينة تدمر ضمن قائمة التراث العالمي .