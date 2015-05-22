البث الحي
منوعات

بعد الرمادي.."تنظيم الدولة" يواصل تقدمه صوب بغداد

22/5/2015

رفع علم "تنظيم الدولة" على الرمادي

واصل مقاتلو تنظيم الدولة التقدم شرقا من مدينة الرمادي (الجمعة) بعدما اخترقوا الدفاعات العراقية خارج المدينة التي استولى عليها التنظيم في مطلع الأسبوع الماضي ملحقا هزيمة كبيرة بقوات الجيش العراقي .

وفي الوقت الذي تسعى فيه القوات الموالية للحكومة لاستعادة المدينة يتقدم مقاتلو الدولة تجاه الفلوجة في محاولة منهم للاستيلاء على المزيد من الأراضي في محافظة الأنبار بما يقربهم أكثر من العاصمة العراقية.

وقال أمير الفهداوي أحد زعماء قوات العشائر الموالية للحكومة في المنطقة إن المتشددين باتوا الآن على بعد نحو خمسة كيلومترات من بلدة الخالدية المجاورة لقاعدة الحبانية العسكرية حيث تحتشد قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي وأن قواته تعاني نقصا في السلاح والذخيرة وإنهم طلبوا (الخميس) تعزيزات.

وقال إن قواته انسحبت (الجمعة) إلى الصديقية وأعرب عن عدم ثقته  من قدرة مقاتليه المنهكين والمنهارين على الصمود لفترة طويلة.

من جانبه قال عذال عبيد عضو مجلس محافظة الأنبار إن مئات الأشخاص يلوذون بالفرار مع اقتراب مقاتلي الدولة و إنهم يستغلون انخفاض الروح المعنوية بين قوات الأمن وإن السبيل الوحيد لوقفهم سيكون بنشر المسلحين الشيعة بأعداد كبيرة.

ودعا آية الله علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق (الجمعة) إلى وضع خطة لتطهير البلاد من تنظيم الدولة بعدما بسطوا سيطرتهم على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)