بعد الرمادي.."تنظيم الدولة" يواصل تقدمه صوب بغداد

رفع علم "تنظيم الدولة" على الرمادي

واصل مقاتلو تنظيم الدولة التقدم شرقا من مدينة الرمادي (الجمعة) بعدما اخترقوا الدفاعات العراقية خارج المدينة التي استولى عليها التنظيم في مطلع الأسبوع الماضي ملحقا هزيمة كبيرة بقوات الجيش العراقي .

وفي الوقت الذي تسعى فيه القوات الموالية للحكومة لاستعادة المدينة يتقدم مقاتلو الدولة تجاه الفلوجة في محاولة منهم للاستيلاء على المزيد من الأراضي في محافظة الأنبار بما يقربهم أكثر من العاصمة العراقية.

وقال أمير الفهداوي أحد زعماء قوات العشائر الموالية للحكومة في المنطقة إن المتشددين باتوا الآن على بعد نحو خمسة كيلومترات من بلدة الخالدية المجاورة لقاعدة الحبانية العسكرية حيث تحتشد قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي وأن قواته تعاني نقصا في السلاح والذخيرة وإنهم طلبوا (الخميس) تعزيزات.

وقال إن قواته انسحبت (الجمعة) إلى الصديقية وأعرب عن عدم ثقته من قدرة مقاتليه المنهكين والمنهارين على الصمود لفترة طويلة.

من جانبه قال عذال عبيد عضو مجلس محافظة الأنبار إن مئات الأشخاص يلوذون بالفرار مع اقتراب مقاتلي الدولة و إنهم يستغلون انخفاض الروح المعنوية بين قوات الأمن وإن السبيل الوحيد لوقفهم سيكون بنشر المسلحين الشيعة بأعداد كبيرة.

ودعا آية الله علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق (الجمعة) إلى وضع خطة لتطهير البلاد من تنظيم الدولة بعدما بسطوا سيطرتهم على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار.