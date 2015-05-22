الأردن يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته التاسعة

من جلسات منتدى دافوس الاقتصادي بالأردن

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (الجمعة) الجلسة الرئيسية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يلتئم تحت شعار (إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والتعاون بين القطاعين العام والخاص) وذلك بمشاركة عدد من القادة السياسيين والاقتصاديين في المنطقة والعالم.

ويتناول المنتدى، الذي ينعقد للمرة الثامنة في منطقة البحر الميت بصفة دورية والتاسعة في المملكة ، عددا من القضايا الإقليمية والعالمية, لاسيما التحديات التي فرضتها الصراعات في المنطقة وتداعياتها على دورها وشعوبها ودور الأردن في هذه القضايا.

ويسلط المنتدى, ضمن فعالياته, الضوء على الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة من خلال جلسة خاصة بعنوان (الأردن انطلاقة متجددة) تتناول أولويات الاستثمار التي تقود التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة, يليها إعلان عدد من المشروعات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ومن أبرز محاور المنتدى موضوعات الصناعات والتنافسية والتشغيل والريادة والحوكمة وبناء المؤسسات والتعاون الاقتصادي في المنطقة, كما يتناول عددا من القضايا التي تخص المنطقة, لاسيما قضايا التعليم وتشغيل الشباب العربي وعددا من المبادرات التي سيطلقها قياديون أبرزها مبادرة التوظيف في الوطن العربي والبنية التحتية الاستراتيجية العالمية.

وتشتمل فعاليات المنتدى اليوم جلسة (التعامل مع قضايا فجوة الطاقة) من ناحية تأثيرات المشهد المتغير للطاقة على الصناعة واقتصاديات المنطقة وجلسة (مستقبل الأزمة السورية وكيفية ترجمة الجهود الإنسانية إلى حلول دبلوماسية, بنطاق أوسع, للصراع الدائر هناك.

وتتضمن فعاليات المنتدى كذلك جلسة خاصة بعنوان (وضع مصر في إقليم متغير) وأخرى (بناء إطار إقليمي للازدهار والسلام من خلال كبح جماح العنف والإرهاب في المنطقة).

وتسلط جلسة (مستقبل الوظائف) الضوء على القوى التي تخل بنظام التوظيف وتعيد تشكيل سوق العمل في المنطقة, فيما تتناول جلسة (متطلبات الشباب) ماهية التحولات الضرورية لتمكينهم بالأدوات لتحقيق السلام والازدهار في المستقبل.

وخلال الفعاليات الافتتاحية للمنتدى أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية لمنتدي دافوس الاقتصادي في دورته القادمه عام 2016 كما وجه الدعوة لمؤسس المنتدى كلاوس شواب لزيارة مصر .