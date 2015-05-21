"ولاية سيناء" تدعو أنصارها لمهاجمة القضاة في مصر

شعار ولاية سيناء

بثت "ولاية سيناء" المنتمية لتنظيم الدولة تسجيلا صوتيا الخميس يدعو أنصارها لمهاجمة القضاة في مصر بعد أيام من إعدام ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم " خلية عرب شركس".

وجاء نشر التسجيل على موقع تويتر بعد خمسة أيام من مقتل 4 أشخاص بينهم قاضيان ووكيل نيابة في هجوم مسلح في مدينة العريش شمال سيناء التي تنشط فيها جماعات مسلحة ضد القوات المصرية.

ودعا الفرع المصري لتنظيم الدولة أنصاره الى ملاحقة القضاة بدس السم لهم في الطعام ، والترصد لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم ، وتدمير سياراتهم وتفجيرها ، وأن يفسدوا على القضاة حياتهم .

كان تنظيم أنصار بيت المقدس قد بايع تنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا وأطلق على نفسه "ولاية سيناء" ويتبنى هذا التنظيم معظم الهجمات ضد قوات الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء.

ويعد هجوم العريش يوم السبت الماضي الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء، وقد جاء بعد ساعات من صدور قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم أو بحق عدد منهم في قضية اقتحام السجون، إبَّان ثورة 25 يناير 2011.