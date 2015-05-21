فلسطين تتمسك بطلب تعليق عضوية إسرائيل بالفيفا

رئيس الفيفا – جوزيف بلاتر

رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سحب طلبه المتعلِّق بتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم، حسبما أعلن رئيس الاتحاد جبريل الرجوب في مؤتمر صحفي مع رئيس الفيفا جوزيف بلاتر.

وجدد الرجوب التمسّك بوضع الاقتراح على أجندة الفيفا "لتكون الأمور صريحة ومفتوحة من قبل الاتحادات الـ 208 الأعضاء"، مضيفًا أنه لن يكون هناك أي تسوية في ما يتعلق بحرية حركة الرياضيين والمسؤولين الفلسطينيين ، ودعا الاتحاد الفلسطيني إلى تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العمومية للفيفا المقررة في 29 مايو أيار الحالي احتجاجًا على العراقيل التي تفرضها إسرائيل على الرياضة الفلسطينية.

ويعارض بلاتر تعليق عضويّة إسرائيل معتبرًا أن الأمور لا يجب أن تصل لتعليق عضوية أحد الاتحادات، بغض النظر عن السبب.