مدينة تدمر التاريخية تحت سيطرة تنظيم الدولة

نجح مقاتلو تنظيم الدولة، في دخول المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة , بعد اشتباكات عنيفة بين قوات التنظيم وقوى نظام بشار الأسد منذ قرابة العشرة أيام.

وتتزايد المخاوف من أن يلقى الإرث التاريخي لمدينة تدمر نفس مصير مدن تاريخية عراقية أخرى على أيدي عناصر تنظيم الدولة ، إلا أنه لم ترد بعد أنباء عن عمليات تدمير لآثار تدمر.

تقع تدمر وسط سوريا وتتبع محافظة حمص، هي مدينة ذات أهمية تاريخية حيث كانت عاصمة مملكة تدمر وهي اليوم مدينة سياحية , وتعتبر إحدى أهم المدن الأثرية عالميا.

تعرف تدمر في سوريا بـ "عروس الصحراء"، وهي أقدم تسمية للمدينة وقد ظهرت في المخطوطات البابلية التي وجدت في مملكة ماري السورية على الفرات وتعني "بلد المقاومين" باللغة العمورية و"البلد التي لا تقهر" باللغة الآرامية السورية القديمة.

وقد ارتفع شأن المدينة بعد أن أصبحت عاصمة لمملكة من أهم ممالك الشرق "مملكة تدمر" ونافست روما وبسطت نفوذها على مناطق واسعة واتصفت تدمر بغناها الكبير وكانت مركزاً تجارياً, تحمل طابع المدن الإغريقية والرومانية بأبنيتها الملكية ومساكن الإدارة وطراز الأبنية العامة والخاصة والتي تتميز بالفخامة فقد كانت المدينة أغني المدن وأكثرها ثراء وعظمة.

يقع في المدينة متحف تدمر التي يضم آثار المدينة العريقة من تماثيل ومجسمات ومخطوطات ونقوش وكذلك متحف التقاليد الشعبية الذي يجسد تراث البادية والحياة لسكان تدمر، وكانت تدمر من أولى الممالك التي كانت تتسم بالتسامح الديني حيث عثرت البعثات الأثرية على عدد من الكنائس وكنس يهودي كما عُثر على معابد لمتعبدي النار والشمس والخمر واللات والعزى حيث يوجد في متحفها الآن تمثال اللات وزاخوس إله الخمر وعشتار آلهة الخير و "بل" حامي المدينة إله الشمس .

وتضم تدمر كذلك آثارا مهمة كالشارع المستقيم أو الشارع الأعظم المحاط بالأعمدة والذي يمتد لعدة كيلومترات , ومسرح تدمر "المسرح الأثري".

كما تضم الآغورا "السوق التاريخي" والبوابة الكبرى المعروفة بقوس النصر أو قوس هادريان, ومعبد بعلشمين ووادي القبور ومدفن زنوبيا وقلعة ابن معن وسبيل حوريات الماء والحمامات ومعسكر ديوكليتيان والسو ومعبل بالإضافة إلى المئات من المنحوتات والتماثيل والأواني والمدافن الأثرية الضخمة والقصور والحانات والمساكن والمباني الإدارية الأثرية وغيرها.