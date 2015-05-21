النظام السوري يقر بفقدان السيطرة على "تدمر"

عناصر تنظيم الدولة بسوريا – أرشيف

قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات تابعة للنظام انسحبت من أحياء مدينة "تدمر" الأثرية، ما يعد إقرارا رسميا بخسارة المدينة.

كان تنظيم الدولة سيطر على كامل أجزاء مدينة "تدمر" في ريف حمص وسط البلاد الأربعاء، بما في ذلك المطار العسكري والسجن، بعد معارك مع قوات النظام، سقط خلالها عشرات من القتلى والجرحى.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينتزع فيها تنظيم الدولة مدينة بشكل مباشر من جيش الأسد، إذ سيطر قبل ذلك على محافظة "الرقة" من فصائل المعارضة المسلحة.

وتتمتع مدينة "تدمر" بأهمية استراتيجية وتاريخية، حيث تضم عدة مواقع عسكرية، بالإضافة إلى مواقع أثرية عديدة مدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

وفي ريف إدلب، استمرت قوات النظام في الانسحاب من مدينة "أريحا" بعد سيطرة قوات المعارضة على المدينة، واقترابها من السيطرة الكاملة على مدينة ادلب.

يأتي هذا فيما قتل 30 شخصا في حي المواصلات القديمة بمدينة حلب السورية، جراء قصف طيران النظام لأحد مقرات الجيش الحر هناك ، كما أفاد مركز حقوقي بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء سقوط قذيفتي هاون قرب السفارة الروسية في دمشق.