العبادي يدعو موسكو للمشاركة في مواجهة " تنظيم الدولة"

رئيس الوزراء العراقي – حيدر العبادي

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي روسيا (الخميس) إلى لعب دور أكبر في محاربة تنظيم الدولة وذلك خلال لقاء مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف في موسكو.

وأعلن العبادي أن الإرهاب يتطور ويأخذ أشكالا جديدة ، وهو ما يتطلب تيقظا متزايدا من قبل روسيا ، معربا عن توقعه لتعاون أكبر في هذا المجال، من جهته، اشاد مدفيديف بقدوم العبادي في أول زيارة له إلى موسكو والتي من المفترض أن يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال مدفيديف إن موسكو تثمن علاقاتها مع العراق ، وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تسير نحو التطور ، معتبرا أن زيارة العبادي تؤكد عزم القادة العراقيين على مواصلة التعاون مع روسيا.

تأتي زيارة العبادي لموسكو غداة سيطرة تنظيم الدولة على مدينة تدمر بالكامل في سوريا وبعد سيطرته على الرمادي مركز محافظة الأنبار في العراق.

كانت روسيا نفت في أكتوبر تشرين الأول الماضي أي نية لتدريب القوات العراقية أو تقاسم معلومات حول تنظيم الدولة مع الولايات المتحدة كما كان وزير الخارجية الاميركية جون كيري أعلن حينها.