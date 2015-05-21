التحالف يقصف مواقع الحوثيين وصالح في محافظات يمنية

غارة جوية على موقع للحوثيين – أرشيف

قصفت طائرات دول التحالف العربي اليوم (الخميس) مواقع عدة تابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في عدد من المحافظات اليمنية.

ففي صنعاء, استهدفت الطائرات المعهد التقني في شمال العاصمة، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة به ، وفي محافظة صعدة, معقل الحوثيين, استهدفت الطائرات عددا من المناطق في مديريات ضحيان ورازاح.

وذكرت مواقع إلكترونية قريبة من حزب الإصلاح أن نحو عشرين من الحوثيين قتلوا بعد قصف لطائرات التحالف استهدف موقع جبل حبش في مديرية البقع الذي يتمركز فيه الحوثيون, وأن رجال المقاومة بمحافظة الجوف المجاورة لصعدة وقوات موالية للرئيس اليمنى تقدموا داخل منطقة اليتمة بمحافظة صعدة.

وفى محافظة لحج جنوب شرقي اليمن, قصفت الطائرات تجمعات لمسلحين تابعين للحوثيين في قاعدة العند التي يسيطر عليها الحوثيون. واستهدفت الطائرات مقر اللواء بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن, كما استهدفت معسكر الدفاع الساحلي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وفى محافظة تعز جنوب غرب اليمن استهدفت الطائرات متنزه "زائد" بجبل صبر الذي اتخذه الحوثيون مقرا لهم, فيما تشهد محافظة تعز اشتباكات عنيفة بين المقاومة وعناصر الحوثيين في عدد من أحياء المدينة، وتقوم عناصر الحوثيين بقصف عشوائي بالمدفعية لمنازل المواطنين في مناطق عديدة.