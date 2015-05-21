إيطاليا تنقذ 200 مهاجر غير نظامي

عدد ممن تم إنقاذهم بالقرب من ميناء بازالو الإيطالي

وصل إلى ميناء بازالو بمدينة صقلية الإيطالية صباح اليوم الخميس نحو 200 مهاجر غير نظامي ، غداة إنقاذهم بواسطة خفر السواحل الإيطاليين أمس الأربعاء

وتعد هذه المحاولة الثالثة هذا الأسبوع لإنقاذ مهاجرين غير نظامين, فروا من عدد من البلدان العربية والأفريقية عبر السواحل الليبية باتجاه أوروبا.

وتشكل الهجرة غير النظامية أزمة كبيرة للدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة ، مما دفع الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي لحث دول الاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهد لمعالجة أزمة المهاجرين غير النظاميين الذين تتعرضت حياتهم للخطر أثناء عبورهم البحر المتوسط.

يذكر أن القمة الأوروبية دعت أوطان المهاجرين ودول الترانزيت إلى التعاون "لمعالجة العوامل التي تدفع المهاجرين اليائسين إلى القيام برحلات خطيرة عبر البحر".

وحذر مسؤولون دوليون من أن إجراءات التحكم في حركة الهجرة غير كافية لحل مشكلة الهجرة غير النظامية، بل إن من شأنها أن تسفر عن مزيد من المخاطر والتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون.