من الضفة بلاتر : حل الأزمة الرياضية أسهل من السياسية

دعا رئيس الفيفا سيب بلاتر إلى تهدئة التوتر بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي، وذلك قبل مؤتمر الفيفا الأسبوع القادم الذي يعتزم فيه الفلسطينيون الدعوة لإلغاء عضوية إسرائيل من فيفا بسبب ما تراها سياسات عنصرية تجاه اللاعبين الفلسطينيين.

وقال بلاتر في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب " رغم معاناة التي يعاشها الناس في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا ،مازالوا يلعبون كرة القدم".

وأشار بلاتر بإن زيارته إلى الأراضي الفلسطينية إنما هي مهمة سياسية ودبلوماسية لإظهار معاناة الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، وأنه سيعمل على حل هذه المعاناة خلال لقائه بالمسؤولين الإسرائيليين ، مشيرا إلى حل الأزمة الرياضية أسهل فى الحل من ألازمة السياسية .

ومن جانبه طالب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، جبريل الرجوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا " ايجاد الية تنسيقية لبناء ملاعب فلسطينية ، وتابع ،لابد من الابتعاد عن العنصرية فى الرياضة وأن تكون ألالية فعالة، وواضحة ويوافق عليها" الفيفا "بهدف تفادى التميز فى أرض الملعب.



وقال رجوب إن إسرائيل تقيد حرية تحرك اللا عبيين الفلسطنيين ،وتعرقل بناء الملاعب الرياضية الفلسطينية , ودعا الاتحاد الإسرائيلى لكرة القدم للتخلى عن العنصرية .

مضيفا أن الفيفا ليست معنية بالأراضى ولكن عندما يلعب اتحاد وطنى على أرض أخر فأن الاتحاد الدولى سوف يتدخل على الفور لحل تلك المشكلة . وللحد من التفرقة العنصرية مثلما فعل الاتحاد مع دول سابقه .