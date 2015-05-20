البث الحي
منوعات

رواية ميدانية لتحرير"معسكر المسطومة" بإدلب

20/5/2015

قال أحد القادة الميدانيين المنضمين لقوات جيش الفتح، إن تحرير معسكر "المسطومة" بريف ادلب استغرق ما يقرب من خمس ساعات، بعد محاولات سابقة استمرت يومين. 

وأضاف القائد الميداني في تصريحات خاصة ل "الجزيرة مباشر"، إن خسائر النظام تجاوزت 300 قتيل، داعيا إلى تكوين جيش الفتح في حلب وحمص وجميع أنحاء سوريا ليكتمل تحرير البلاد من قوات النظام. 

وتأتي سيطرة المعارضة على البلدة بعد 4 سنوات على مجزرة "المسطومة" في 20 مايو 2011، والتي راح ضحيتها 50 قتيلا.

وظلت بلدة المسطومة لمدة 4 سنوات تحت سيطرة النظام، وكانت بمثابة نقطة إسناد كبيرة للجيش المتواجد في النقاط حولها، مثل محافظة إدلب معسكر القرميد الذي كان يعتمد في جميع إمداداته على معسكر المسطومة، الذي كان يحتل البلدة كلها.

وحصلت "الجزيرة مباشر" على لقطات حصرية من داخل المعسكر أثناء وبعد تحريره، وتظهر الصور الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش النظامي وقوات المعارضة المسلحة، كما تظهر تحرير تل المسطومة، الذي اشتهر بتحصينه الكبير.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)