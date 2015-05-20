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جراح مصري يناشد أهله الثبات بعد الحكم باعدامه

20/5/2015
 نص رسالة دكتور إبراهيم العراقي

 كتب  "إبراهيم عراقي"، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة، رسالة من محبسه، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد أول أمس الاثنين.

 

نص الرسالة.

 

الأسرة الكريمة

الجيران الأعزاء

الزملاء الكرام

 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته؛

أنا بخير والحمد لله وعندي اطمئنان كامل لعدل الله ومنتظر لفرج الله الآتي ولاريب عندي في ذلك .

اثبتوا على الحق ولا يخدعنكم زيف الباطل ، "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض "

ألقاكم على خير،

إبراهيم عراقي

كانت الدائرة رقم 11 إرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، قد أصدرت حكما بالمؤبد على كل من الدكتور إبراهيم عراقي و37 آخرين، بتهمة التظاهر والشغب والتحريض على المشاركة في اعتصام رابعة .

ويعد الدكتور "إبراهم عراقي" أحد رواد جراحة مناظير الكلي والمسالك البولية في مصر والشرق الأوسط، وله أكثر من 50 بحثا منشورا في المجلات العلمية عبر العالم. وهو معتقل منذ أكثر من عام ونصف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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