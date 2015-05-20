"تنظيم الدولة" يسيطر على ثلث "تدمر الأثرية" والنظام يفر

مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة بسوريا – أرشيف

قالت مصادر في المعارضة السورية إن مقاتلي تنظيم الدولة سيطروا (الأربعاء) على الجزء الشمالي من مدينة تدمر الأثرية بينما لاذت قوات نظام الأسد بالفرار من كامل الجزء الشمالي من المدينة

وأقرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نبأ دخول التنظيم إلى المدينة, وذكرت أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة السورية تتصدى للمجموعات المسلحة التي تسللت إلى أطراف الحي الشمالي للمدينة .

وأكد ناشطون من تدمر عبر الإنترنت أن عناصر النظام فروا بعد استيلاء التنظيم على مبنى أمن الدولة في المدينة ، و أن عناصر من القوات النظامية لجأت إلى فرع المخابرات العسكرية الواقع في جنوب غرب المدينة بالقرب من المعالم الأثرية الشهيرة حيث تتميز المدينة بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية المزخرفة.

ويأتي تقدم التنظيم إثر اشتباكات عنيفة استمرت منذ ليل الثلاثاء في محيط الأحياء الشمالية للمدينة ترافقت مع قصف متبادل بقذائف الهاون ، وكان التنظيم قد سيطر السبت على أجزاء واسعة من شمال المدينة إلا أن القوات النظامية تمكنت من صده في أقل من 24 ساعة.