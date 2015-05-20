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المقاومة الشعبية تؤكد استقرار الأوضاع في محافظة مأرب

20/5/2015

جولة داخل محافظة مأرب اليمنية
 

قال رجال أمن ومقاتلون ينتمون للمقاومة الشعبية في محافظة "مأرب"، إن الحالة الأمنية داخل المحافظة مستقرة وهادئة، وإن محاولات ميليشيا الحوثي التقدم لم تحقق أي نجاح حتى الآن. وأضافوا في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة مباشر"، إن حركة السير طبيعية في معظم الشوارع.

 

فيما أكد مواطنون نازحون من صنعاء، أن الحالة الأمنية في العاصمة سيئة ومضطربة، وأنهم جاءوا إلى مأرب بسبب استقرار الأوضاع فيها.

 

وتعد "مأرب" إحدى المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية والنفط والغاز في اليمن ، كما تقع فيها محطة مأرب الغازية التي تزود معظم المدن اليمنية بالتيار الكهربائي.

 

وتحاول ميليشيا الحوثي السيطرة على المحافظة منذ سيطرتها على صنعاء، وتخوض معارك عنيفة مع مسلحي القبائل ، إلا أن القبائل المدعومة بوحدات الجيش المؤيدة لشرعية هادي حالت دون ذلك حتى يومنا هذا وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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