الاحتلال يقتل فلسطينيا حاول دهس شرطيين بالقدس المحتلة

موقع عملية دهس شرطى القدس(الجزيرة مباشر)

استشهد صباح اليوم الأربعاء فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال ، وذلك عقب محاولته دهس شرطيين بالقدس الشرقية المحتلة.

ونقلا عن شهود عيان قولهم بإن قوات الإحتلال فتحت النار على المواطن الفلسطيني عمر أبو دهيم من جبل المكبر شرق القدس، عقب محاولته دهس شرطيين بالشارع العمومي ببلدة الطور .

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قرارا بتعليق القرار الصادر قبل أيام بمنع الفلسطينيين من ركوب حافلات مع الإسرائيليين.

و منعت إسرائيل في وقت سابق، فلسطينيي الضفة الغربية الذين يتوجهون يوميا إلى إسرائيل للعمل من ركوب الحافلات ذاتها مع الإسرائيليين.

وكان من المقرر اليوم الأربعاء بدء العمل بالقرار الجديد الذي ينص على منع فلسطينيى الضفة الغربية الذين يتوجهون يوميا إلى إسرائيل للعمل من ركوب الحافلات ذاتها مع الإسرائيليين، وعبور نقاط التفتيش على أرجلهم .