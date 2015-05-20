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اشتباكات بين "فجر ليبيا" و" تنظيم الدولة" قرب سرت

20/5/2015

مقاتلون تابعون لقوات "فجر ليبيا" – أرشيف

دارت اشتباكات عنيفة (الأربعاء) بين كتيبة تابعة لقوات "فجر ليبيا" وعدد من مسلحي "تنظيم الدولة"  في منطقة المحطة البخارية – قرب مدينة سرت الساحلية، بحسب متحدث أمني.

وقال  المتحدث الأمني إن الاشتباكات اندلعت حين هاجم عناصر تنظيم الدولة موقعا للكتيبة  166 مشيرا إلى مقتل أحد أفرادها ، لكنه تحدث كذلك عن مقتل 23 من عناصر "تنظيم الدولة" بينهم قائد المجموعة المهاجمة وهو تونسي الجنسية.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس المجلس المحلي في سرت مفتاح  السيوي  تأكيده على وجود اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور منذ فجر الأربعاء مضيفا أن أصوات الاشتباكات تسمع بشكل واضح داخل المدينة.

وإلى جانب سرت والمناطق المحيطة بها، يتواجد تنظيم الدولة  كذلك في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كلم شرق طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة ، كما تشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 حالة من الفوضى الامنية والنزاع على السلطة, الأمر الذي تسبب بانقسام البلاد إلى سلطتين متنازعتين.

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