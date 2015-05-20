اجتماع وزاري لـ"التحالف الدولي" بباريس مطلع يونيو

منسق التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة – جون آلن

قال مسؤولون فرنسيون (الأربعاء) إن وزراء من دول التحالف التي تقاتل "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا سيجتمعون في باريس في الثاني من يونيو / حزيران لرسم استراتيجية جديدة تتضمن كيفية وضع حد للخسائر التي منيت بها هذه الدول في الآونة الاخيرة.

وقال دبلوماسي فرنسي رفيع إن الاجتماع يستهدف تقييم آخر التطورات في العراق وسوريا التي يبدو بعضها إيجابيا والآخر سلبيا ، وتقول الولايات المتحدة التي تتزعم التحالف – إنه يضم أكثر من 60 دولة تقوم بمهام مختلفة من بينها شن هجمات عسكرية وتقديم دعم إنساني وتجفيف منابع تمويل التنظيم .

يذكر أن تنظيم الدولة وبعد استيلائه على مدينة الرمادي يسعى لتعزيز مكاسبه في محافظة الأنبار العراقية حيث مازالت توجد جيوب صغيرة من الأراضي تحت سيطرة حكومة بغداد.