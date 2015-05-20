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"إيران شاهد" تتوجه للتفتيش بجيبوتي قبل الوصول لليمن

20/5/2015
  السفينة الإيرانية في طريقها إلى اليمن (وكالة فارس)

قالت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) إن سفينة الشحن الايرانية المتجهة إلى اليمن  سوف تتوجه إلى جيبوتي للتفتيش .

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية افخم بإن سفينة المساعدات الإيرانية تتوجه إلى اليمن بتنسيق كامل مع منظمة الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن تصل السفينة المحملة بمساعدات ستصل مضيق باب المندب غدا الخميس بحسب تصريحات إيرانية سابقة.

وقد أثار تحرك السفينة ردود فعل من قبل التحالف العربي ، وأشار العميد أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي ومستشار إلى أن التحالف لديه رؤية كاملة للتعامل مع تلك السفينة، مضيفا في وقت سابق للجزيرة بأن التحالف يرغب في إيصال المساعدات الإنسانية لليمن شريطة أن تخضع كل السفن للتفتيش وفقا لقرار مجلس الأمن للتأكد من عدم تزويد ميلشيا الحوثي بأي نوع من الإمداد .

وقال إن التحالف يضع جميع الاحتمالات في التعامل مع سفينة الشحن الإيرانية، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية إذا كانت تهدف بإرسالها السفينة إلى اختبار مدى جدية التحالف، فإن التحالف لن يسمح بإمداد المليشيات الحوثية بأي أسلحة.

وأعلنت وزراة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أن سفينتين حربيتين إيرانيتين انضمتا إلى سفينة الشحن الإيرانية، وأن البنتاغون يراقب خطوات تلك السفينة خطوة خطوة .

 

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