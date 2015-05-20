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أولاند : صندوق لدعم الدول النامية لمواجهة تقلبات المناخ

20/5/2015

الرئيس الفرنسي – فرانسوا هولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه سيتم تخصيص صندوق باسم الصندوق الاخضر من أجل دعم الدول النامية للتكيف مع متطلبات اتفاق المناخ .

 

وأضاف أولاند  في  كلمته (الأربعاء)  بمؤتمر الأعمال التجارية والمناخ المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس أن مؤتمر باريس القادم والذي سينعقد  أواخر العام الجاري و سترأسه  فرنسا سيكون بمثابة  الفرصة الأخيرة لاعتماد أول اتفاقية عالمية ملزمة بشأن الحفاظ على ارتفاع الحرارة الكلية لكوكب الارض .

 

ولفت أولاند إلي أن العالم قد شهد  في السنوات الخمس الأخيرة  تفاقما لظاهرة التغير المناخي، وما رافقها من كوارث أودت بحياة المئات من البشر إضافة إلى خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

 

وتابع أن مهمة تحويل المجتمعات والاقتصاديات إلى عالم خال من الكربون، أو إلى عالم لا يعتمد على طاقة الكربون، مهمة حتمية "لا مفر منها" .

 

وأشار أولاند  إلى انطلاق مفاوضات أوروبية في مجال سوق الكربون , منوها إلي أنه تم وضع احتياطي من الكربون , بعد الوصول لاتفاق مع البرلمان الأوروبي في هذا الأمر.

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