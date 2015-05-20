أردوغان ينتقد الغرب لصمته على حكم إعدام مرسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده للغرب جراء ما وصفه بـ "الصمت" حيال قرار الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقال إنه إذا كانت أحكام الإعدام محظورة في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوت هذه البلدان واعتبر أن الرئيس المصري بالنسبة له هو محمد مرسي وليس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بـ الانقلابي .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مدينة سراييفو مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك "ملادين أيفانيتش" ، حيث أعرب أردوغان عن استيائه من القرار الصادرعن القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام بحقهم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت ، السبت الماضي، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.