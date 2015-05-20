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أحمد الزند وزيرا لعدل مصر

20/5/2015
المستشار أحمد الزند يؤدي اليمين كوزيرا للعدل

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط،  إن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء تم اختياره لحقيبة وزارة العدل المصرية ،وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن المستشار أدي  اليمين الدستورية خلال الساعات القادمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويعد الزند ثالث وزيرا  للعدل في عهد حكومة إبراهيم محلب التى تولت الحكومة منذ قرابة ال15 شهر، ويخلف الزند المستشار محفوظ صابر الذي قدم استقالته على خلفية تصريحه بأن "ابن الزبال لا يتقلد مناصب قضائية ".

 
وواجه الزند تهم بالاستيلاء على أراضي الدولة، كما كان على رأس قائمة رجال القضاء الذين طالبت الثورة المصرية في 25 يناير 2011 بالإطاحة بهم من سلك القضاء، وقاد حملة معارضة واسعة ضد قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عام للبلاد .

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