13 قتيلا في قصف بالبراميل المتفجرة لقوات النظام

دخان يتصاعد من ادلب بعد قصف جوي (ارشيف )

قُتل ثلاثة عشر شخصا وجرح عشرات جراء إلقاء طائرات النظام براميل متفجرة على أحياءِ حلب وبلداتٍ في ريفها.

وفي ريف إدلب قال مراسل الجزيرة إن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل قتلوا وأصيب عشرات، جراء إسقاط طائرة للنظام برميلا متفجرا على بلدة تفتناز.

كما ألحق القصف دمارا في الأبنية والممتلكات. يذكر أن النظام السوري كثف من ضرباته الجوية لريف إدلب منذ سيطرة قوات المعارضة على المدينة في نهاية آذار / مارس الماضي.

من جانبها اعلنت جبهة النصرة أنها استهدفت – بسيارة ملغمة يقودها انتحاري- مستشفى جسر الشغور الوطني الذي حولته قوات النظام السوري إلى ثكنة عسكرية.

وقالت الجبهة إن الهجوم أعقبه مواجهات مسلحة وسط قصف جوي مكثف. ويأتي استهداف المستشفى بعد رفض نحو مئتي جندي وضابط من قوات النظام يتحصنون داخل المستشفى الاستسلام.

يشار إلى أن قوات النظام السوري اتخذت من المستشفى الوطني في جسر الشغور ثكنة عسكرية قبل سيطرة قوات المعارضة على المدينة.

كما قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن ثمانين شخصا قتلوا نتيجة غارات لطيران التحالف الدولي شرق مدينة صِرين في ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضع لسيطرة التنظيم على حد قولها.