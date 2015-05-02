مقتل 6 يمنيين في قصف حوثي على المنازل بعدن

رجل يجلس على انقاض منزله بصنعاء ( رويترز )

قتل ستة يمنيين بينهم مدنيان وأصيب سبعة آخرون في مواجهات وقصف لمليشيا الحوثي على منازل المواطنين في حي دار سعد في عدن.



وقالت مصادر إن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين المقاومة الشعبية من جهة, ومليشيا الحوثي وقوات موالية للرئيس المخلوع صالح من جهة أخرى في حي دار سعد بأطراف عدن.



وقد أعلنت المقاومة الشعبية أنها سيطرت على مطار عدن بشكل شبه تام وذلك بعد اشتباكات مع مسلحي الحوثي، كما أعلنت عن محاصرة المتبقين في جوانب من المطار. وقد بث ناشطون يمنيون صوراً تظهر تمركز دبابات تابعة للمقاومة الشعبية على مشارف المطار .



وفي تعز أكدت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية أنها أحرزت تقدما شمال المدينة, بعد سيطرتها على نقطة عسكرية في شارع الخمسين.



وتمكنت المقاومة من إحكام السيطرة على حي المستشفى الجمهوري ، كما استطاعت إعطاب دبابة عسكرية بجولة حوض الأشرف بالقرب من مبنى المحافظة والتي شهدت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات .

وذكر سكان أن عشرات الأسر لاذت بالفرار متحدية نيران قناصة الحوثيين ونقاط التفتيش فيما قصفت المنازل وأحرقت من قبلهم.