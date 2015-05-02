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مقتل 12 من أفراد الجيش و الحشد الشعبي بالفلوجة

2/5/2015
 
مسلحون من الحشد الشعبي ( ارشيف )

 

قالت مصادر أمنية عراقية إن اثني عشر من أفراد الجيش والحشد الشعبي قــُتلوا وأصيب عدد آخر في مدينة الكرمة شرق الفلوجة, جراء تفجير انتحاري نفذه تنظيم الدولة.

 

 

 

وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف محطة للقطارات في جنوب الكرمة, يتخذها الجيش العراقي ومليشيا الحشد الشعبي مقرا عسكريا قرب معسكر طارق الذي يعد من أكبر معسكرات الجيش العراقي في المنطقة.

 

 

 

وقد أدى التفجير إلى تدمير عربات عسكرية, وأعقبه إطلاق نار كثيف, مصدره مقاتلو تنظيم الدولة الذين يتحصنون بمبان ومعامل في المنطقة القريبة من محطة القطارات.

 

 

 

كما قالت مصادر مقربة من تنظيم الدولة إن خمسة جنود على الأقل قــُتلوا وأصيب آخرون في هجوم لمقاتلي التنظيم على مواقع للجيش العراقي جنوب غربي بيجي.

 

 

 

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن تدمير وإحراق ست عربات للجيش وأن المنطقة تشهد اشتباكات مستمرة مع قوات حكومية، تحاول الوصول الى مصفاة بيجي شمال المدينة.

 

 

 

يذكر إن أكثر من مئتين من أفراد القوات الحكومية مازالوا محاصرين عند البوابة الجنوبية للمصفاة ويوجهون نداءات استغاثة للحكومة العراقية لفك الحصار

 

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