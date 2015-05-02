زيارة مقتضبة للسيسي إلى الرياض

الملك سلمان وعبد الفتاح السيسي

(أرشيفية)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عبد الفتاح السيسي قام بزيارة مقتضبة إلى الرياض السبت أجرى محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال مصدر ان المحادثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية و"التطورات الإقليمية".

وكان في استقبال السيسي لدى وصوله إلى القاعدة الجوية في الرياض ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وغادر السيسي الرياض بعد انتهاء المحادثات مع الملك سلمان.

ومصر إحدى أبرز الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين ومن يحالفهم في اليمن. وكان السيسي قام بزيارة إلى السعودية في الأول من آذار/مارس الماضي.

والرياض مع دول خليجية أخرى بين أهم الجهات المانحة لمصر منذ انتخاب السيسي رئيسا. وقد وعدت بدفع 12 مليار دولار مساعدات خلال القمة الاقتصادية في شرم الشيخ منتصف اذار/مارس الماضي.

وكان السفير السعودي في القاهرة، أحمد قطان، قد انتقد في مقابلة تلفزيونية الإعلام المصري، وقال إن احتجاج السفارة وصل إلى أعلى المستويات بخصوص الإساءات المتكررة في الإعلام المصري للسعودية ورموزها، مضيفا أن السفارة أبلغت الرئاسة بأن هناك غضبا واسعا في المملكة.

وأوضح أن أمام السفارة طريقين هما الحوار أو القضاء، ولكنه يعتقد بأن "الطريق القضائي سيأخذ وقتا طويلا".وأشارإلى إن الموضوع "أصبح محل اهتمام" عبد الفتاح السيسي، منتقدا الإعلام المصري.

وقال السفير السعودي إن السفارة تعلم بأن هناك بعض التجاوزات، وأن هناك أيضا بعض الجهات العليا التي تستطيع التأثير على أصحاب هذه المحطات، لتغير من خطابها. ولكنه أشار إلى أن السفارة قادرة على أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه مع مصر، بالحوار والنقاش، وفق قطان.

واستدرك بالقول: "هناك قلة من الإعلاميين الذين لا يمكننا أن نتعامل أو نتحاور معهم مهما كانت الظروف، وهم الذين تطاولوا على الممكلة وقادتها، بشكل لا يمكن لنا أن نتعامل معهم أبدا".

يشار إلى أن الإعلام المصري وجه العديد من الإساءات المباشرة لحكام المملكة السعودية، ووجهوا انتقادات لاذعة عقب إطلاق "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن.