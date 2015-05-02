"العقاب الثوري" تتبنى الهجوم على منزل العادلي

مصر وزير داخلية نظام مبارك حبيب العادلي

تبنت جماعة تطلق على نفسها "حركة العقاب الثوري" المسؤولية عن هجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر

وقالت الحركة في بيان لها أن العملية تأتي للتأكيد علي أن من قتل الثوار لن يلفت من العقاب أيا كان اسمه ومنصبه على حد وصفها

من ناحية أخرى , شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها أسفل محول للكهرباء مما أدي لانقطاع الكهرباء عن المدينة لعدة ساعات لكن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث .

يذكر أن مدينة الزقازيق كانت قد شهدت أمس الجمعة ثلاثة انفجارات متتالية في أماكن مختلفة بالمدينة، كما تم إبطال مفعول عبوة أخرى وضعت بجوار الديوان العام للمحافظة