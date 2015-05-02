البث الحي
منوعات

الدوحة تستضيف حوارا يجمع طالبان وشخصيات أفغانية

2/5/2015

مفاوضون من حركة طالبان
(أرشيفية)

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تستضيف حوارا بين حركة طالبان وشخصيات أفغانية اليوم وغدا.

وقال يوسف السادة مدير الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية، بأن "دولة قطر تستضيف وعلى مدى يومي 2 – 3 مايو حواراً وطنياً يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية، وسوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كافة الأطراف في أفغانستان".

وأشار، في خبر بثته وكالة الانباء القطرية إلى: "أنه وانطلاقاً من حرص دولة قطر على تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان فإن قطر تسعى من خلال تنظيم هذا الحوار إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الأفغانية حول كافة القضايا والموضوعات التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعب الأفغاني".

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

صورة مارادونا على أوراق نقدية في الأرجنتين.. ما القصة؟

هدف مارادونا الشهير في كأس العالم 1986 (غيتي - أرشيفية)