الدوحة تستضيف حوارا يجمع طالبان وشخصيات أفغانية

مفاوضون من حركة طالبان

(أرشيفية)

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تستضيف حوارا بين حركة طالبان وشخصيات أفغانية اليوم وغدا.

وقال يوسف السادة مدير الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية، بأن "دولة قطر تستضيف وعلى مدى يومي 2 – 3 مايو حواراً وطنياً يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية، وسوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كافة الأطراف في أفغانستان".

وأشار، في خبر بثته وكالة الانباء القطرية إلى: "أنه وانطلاقاً من حرص دولة قطر على تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان فإن قطر تسعى من خلال تنظيم هذا الحوار إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الأفغانية حول كافة القضايا والموضوعات التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعب الأفغاني".