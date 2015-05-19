مدرسة النور نموذج للمدارس الإسلامية الأمريكية

إذا بحثت عن الأخلاق والتربية والدين ، فإنك تلمس الفرق بين من يلتحق بمدرسة إسلامية مثل النور عن غيرها.

تنتشر المراكز والمدارس الإسلامية في الولايات الأمريكية ، ومن النادر أن تخلو ولاية من وجود مركز إسلامي ، وتعد مدرسة النور الإسلامية- بولاية كانساس نموذجا لتلك المدارس .

قال مدير المدرسة محمود الميهي لـ "الجزيرة مباشر" إنها تـأسست بمساعدة أفراد الجالية العربية والإسلامية المقيمين بالمدينة منذ عام 1996، بهدف تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي ,

وأشار إلى أن عدد طلاب المدرسة هذا العام يبلغ 177 طالبا ، وأن المناهج التي يدرسونها هي نفس المناهج المقررة على كل المدارس بولاية كانساس ، ويضاف إليها اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم كمواد أساسية,

وأضاف أنها تتبع المركز الإسلامي بواشنطن ، وبها مراحل عمرية مختلفة تبدأ من سن 3 سنوات وحتى المرحلة الإعدادية ، ومن المقرر أن تضم المدرسة المرحلة الثانوية في القريب العاجل .

وعن مناهج التعليم يقول الميهي إن الأطفال يتعلمون الحروف الهجائية وقواعد النحو والإعراب ، وحينما ينتقلون إلي المرحلة الثانوية سيتم تكثيف القواعد اللغوية المقدمة لهم في منهج اللغة العربية لكي يتمكنوا من إتقانها .

وتحتوي المدرسة علي أحدث الوسائل التكنولوجية لتعليم الاطفال، ويحرص عدد كبير من الأسر الإسلامية المقيمة بولاية كانساس على إلحاق أبنائهم بمدرسة النور حرصا منهم علي تعليمهم قواعد اللغة العربية والقرآن الكريم ، قبل أن ينتقلوا إلى المدارس الحكومية الأمريكية في المرحلة الثانوية

و"تحرص المدرسة على تربية أبناءنا ، وسط بيئة مناسبة" , كما تقول هبه مليكة – عربية مقيمة بالولايات المتحدة , ووالدة أحد الطلاب ، وتابعت لـ "الجزيرة مباشر": المدرسة تربى أولادنا على الأخلاق والتربية والدين ، لذا نلمس الفرق بين من يلتحق بالمدرسة الإسلامية عن غيرها".

وتنتشر المراكز والمدارس الإسلامية في الولايات الأمريكية ، وبات من النادر أن تخلو ولاية من وجود مركز إسلامي ، وتعد مدرسة النور الإسلامية- بولاية كانساس الأمريكية نموذجا لتلك المدارس .