محكمة أمريكية تسمح بإعادة عرض فيلم مسيء للرسول

احتجاجات سابقة على فيلم "براءة المسلمين" ( رويترز )

قررت محكمة سان فرانسيسكو السماح لموقع يوتيوب بإعادة عرض الفيلم المسيء للرسول الكريم وللإسلام "براءة المسلمين "

وقالت لجنة المحكمة المكونة من 11 محلفا إن منع عرض الفيلم يمثل انتهاكا لحرية التعبير التي كفلها الدستور الأمريكي .

وكان الفيلم الذي تم عرضه قبل ثلاث سنوات قد تسبب في موجات احتجاج عارمة في الدول الإسلامية ولدي الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الإساءات التي تضمنها الفيلم للرسول صلي الله عليه وسلم وتصويره كـ "زير نساء" ، ووصف القرآن بأنه عبارة عن خليط من النصوص التوراتية التي وضعها راهب مسيحي .

وقد أدى عرض الفيلم عام 2012 إلى مسيرات ومظاهرات غاضبة أمام السفارات الأمريكية في مصر وتونس والعراق واليمن ودول عربية وإسلامية أخرى ، كما تسبب في وقوع أعمال عنف وهجمات علي المنشآت الأمريكية في الخارج ومنها حادث الاعتداء علي السفارة الامريكية في طرابلس الذي قتل فيه السفير الأمريكي

وكانت الممثلة الأمريكية سيندي لاغارسيا التي ظهرت في الفيلم لمدة 5 ثوان في لقطة مسروقة من فيلم أخر قد تقدمت بشكوى ضد الفيلم ،وقالت أن الحصول علي لقطة من أحد افلامها وضمها للفيلم يعطيها حق الملكية الفكرية، ويمنحها الحق في المطالبة برفض عرض الفيلم.