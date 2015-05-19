قاضي المحكمة للرئيس مرسي : اتكلم كويس

الرئيس المعزول محمد مرسي (الجزيرة مباشر -أرشيف)

بعد أربعة أيام من الحكم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير " مثل اليوم الثلاثاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام محكمة الجنايات لاستكمال محاكمته في قضية التخابر ، والتي يحاكم فيها مع عشرة متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان .

وشهدت الجلسة الثالثة والثلاثون من المحاكمة مشادة بين الرئيس المعزول ورئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمى.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر انشغل الرئيس المعزول محمد مرسي بتنظيف كرسيه ، فكرر القاضي النداء عليه فرد " أنا دايما برد عليك باستمرار " فأحتد عليه القاضي قائلاً " أنت بتتكلم كدة ليه أتكلم كويس " فرد مرسي " أنا بعلي صوتي علشان أنت تسمعني ".

فأحتد القاضي عليه قائلا " أيه أنت دي اتكلم كويس وإيه الأسلوب ده " لتقوم المحكمة بعدها باستدعاء خبير المساعدات الفنية وتستكمل مشاهدة أحراز بالقضية.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول تهما عدة من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتولى قيادتها.

وطبقا لرأي خبراء قانونيين فأن المحكمة تأسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.