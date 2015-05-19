زوجان بريطانيان يحيان ليلة زفافهما للمرة الـ67

الزوجان في مدينة البترا الأردنية (الأناضول)

أحيا الزوجان البريطانيان اليكس بيلنج (39 عاماً)، وليسا غرانت (37 عاماً)، ليلة زفافهما للمرة الـ67 في مدينة البترا السياحية الأردنية (230 كم جنوب العاصمة)، بعد أن قاما بإحيائها في 66 منطقة مختلفة حول العالم.



وجرت مراسم الزواج تجوالاً على الأقدام في أنحاء مدينة البترا الملقبة بـ "الوردية"، والتي اختيرت العام 2007، واحدة من عجائب الدنيا السبع، في مسابقة نظمتها "جمعية عجائب الدنيا السبع السويسرية".



وعلى وقع الأغاني التراثية الأردنية والنبطية، جاب العروسان برفقة عدد من الأهالي أرجاء المدينة سيراً على الأقدام وتارة على الخيول، وتم تجهيزهما كعروسين وفق العادات النبطية التي يعود تاريخها لنحو 400 عام قبل الميلاد.



وبدأت مراسم الاحتفال بالعروسين بمعزوفات على آلة الربابة (آلة موسيقى بدوية)، ثم زفّت العروس إلى مدرج البترا برفقة فتيات بلباس نبطي، ودخل العريس إلى مكان الاحتفال مصحوباً باستعراض عسكري قدمته فرقة فرسان الأنباط، وقرأ أحد سكان المدينة عليها عقد الزواج النبطي، ثم قامت فرقة فرسان الأنباط بقراءة الطقوس النبطية على العروسين لطرد النحس وإعلان التفاؤل القادم وفق العادات النبطية.



وبعدها، بدأت الرقصات النبطية التي أحيتها فرق متنوعة من المدينة، وقدمت العروس الهدايا إلى النسوة من حولها، ثم ذهبا لقضاء ليلة الزوجية في أحد فنادق المدينة.



وتأتي استضافة العروسين، بعد أن تمت دعوتهما من قبل كلية البترا للسياحة التابعة لجامعة الحسين في المدينة (حكومية) ضمن مبادرة الجامعة لإحياء التراث النبطي والترويج له عبر العالم، بحسب ما قاله عميد الكلية الدكتور محمد الفرجات في كلمة له قبيل الحفل.



وقال الفرجات إن "حفل الزفاف تم باستشارة خبراء أثريين ومؤرخين ليتم على الطريقة النبطية القديمة"، لافتاً أن "الحفل" يتزامن مع أسبوع المؤتمر الدولي الأول للسياحة الثقافية الذي نظمته الكلية على مدار ثلاثة أيام واختتم يوم الإثنين.



وأضاف الفرجات أن "اليكس وليسا وصلا يوم قبل يومين إلى البترا وقاما بجولة سياحية فيها، ونأمل تصل رسالة للعالم أن الأردن ينعم بالأمن والاستقرار، بخاصة أن كلا العروسين يتابع مدونتهما وصفحتهما عبر الإنترنت الملايين عبر العالم".



وكان العروسان اليكس وليسا المنحدرين من مدينة مانشستر شمال انجلترا تزوجا العام 2011، ومنذ ذلك الحين يطوفان العالم ويقيمان في كل دولة يزورانها حفلاً لزوجهما حسب تقاليد وعادات كل بلد.