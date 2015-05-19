رئيس برلمان ألمانيا يرفض لقاء السيسي بسبب قرار إعدام مرسي

الرئيس المعزول محمد مرسي اثناء جلسة الحكم باعدامه

رفض رئيس البرلمان الألماني لقاء السيسي احتجاجا على قرار المحكمة "إعدام مرسي "، وقال "قررت إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر " ، و طالب المجلس الثوري "ميركل " بالغاء الزيارة .

هذه الكلمات وردت في خطاب أرسله نوربرت لامرت رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني إلي السفارة المصرية في برلين، يعلن فيه اعتذاره عن مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المرتقبة لألمانيا والتي من المتوقع أن تبدأ يوم 3 يونيو المقبل .

وأصدر البرلمان الألماني بيانا ( الثلاثاء ) يعلن فيه رفض رئيسه مقابلة السيسي ،وعقّب البيان على قرار تأجيل الإنتخابات البرلمانية في مصر أكثر من مرة بالقول "السلطات المصرية لم تحدد موعدا للانتخابات البرلمانية منذ فترة طويلة وتعتقل عناصر من المعارضة ومن بينهم رئيس البرلمان المصري السابق الدكتور سعد الكتاتني بدون اتهامات واضحة ".

ووصف البيان ما تقوم به السلطات المصرية من إجراءات مناهضة لحقوق الإنسان بأنها لن تؤدي الي تعزيز الاستقرار والسلام الداخلي .

وفي ذات السياق أرسلت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري رسالة إلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطالبها فيه بما اسمته بدعم تطلعات الشعب المصري لتأسيسي دولة مدنية ديموقراطية والتخلص من الظلم والقمع والقهر .

كما دعت عزام ميركل إلي إعادة النظر في زيارة السيسي لألمانيا وإلغائها .

وإستعرضت عزام في رسالتها لميركل مجموعة من الامور منها التعريف بالمجلس الثوري المصري ،والتعريف بالرئيس المعزول محمد مرسي باعتباره اول رئيس مدني منتخب في انتخابات حرة وسليمة لأول مرة في تاريخ مصر علي حد وصفها .

كما تطرقت الي حزب الحرية والعدالة وعدد المقاعد التي فاز بها في الانتخابات البرلمانية السابقة ،وعرجت رئيسة المجلس في رسالتها علي عدد المعتقلين في السجون المصرية والذين وصل عددهم إلي اكثر من 40 الف معتقل .

كما تطرقت الي أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحاكم المصرية ومنها الحكم الاخير الذي قضي بإعدام 102 من اعضاء جماعة الإخوان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي،واعدامات عرب شركس .

و لفتت د مها عزام انتباه المستشارة الالمانية إلي الدستور الالماني الذي يعلي من قيم حقوق الإنسان وكرامته .

ودعت عزام ميركل إلي إلغاء زيارة السيسي إحتراما لحقوق الإنسان وإحتراما للشعب المصري والشعب الألماني ،ووصفت نظام السيسي بأنه فاشي .