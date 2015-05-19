خبراء لـ "المسن" العربي: عش حياتك بعد الستين

دعا خبراء رعاية المسنين إلى ضرورة إعداد برامج اجتماعية ونفسية، خاصة لتعامل الأسرة مع المسنين تمكنهم من تقبل التغيرات النفسية والصحية التي تلحق بالمسن .

وقالت لبنى عكروش استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء بجامعة الأردن ، إن المسن يحتاج إلى الشعور بالإقبال على الحياة لا الانسحاب منها مشيرة إلي أن الحياة بالفعل تبدأ بعد سن الستين إلا أن المواطن العربي يحتاج لمعرفة كيف يستمتع بالحياة على غرار ما يفعل كبار السن في الغرب

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج " النافذة الصباحية" أن بقاء المسن في بيته يساهم في تحسن وضعه النفسي ويشعره بأن حياته التي أفناها في تريبة أبنائه ورعاية اسرته لم تذهب هباءً

ومن جانبه قال إبراهيم زريقات أستاذ الصحة النفسية بالجامعة الأردنية ، إن أسرة المسن تحتاج لتأهيل للتعامل مع المسن ، وتقبل التغيرات النفسية والصحية التي يتعرض لها

مشيرا إلى أن هناك أمراضا ارتبطت بتقدم السن ومنها الزهايمر وأمراض الأعصاب ، إلا أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساهم بشكل كبير في تراجع الإصابة بمثل تلك الأمراض