حركات مسلحة مصرية تتبنى عدة عمليات ردا على الإعدامات

شعار العقاب الثوري

تبنت حركات مسلحة مصريةالمسئولية عن تنفيذ عدة عمليات استهدفت أفراد و مبان ومنشآت شرطية وقضائية رداً على تنفيذ حكم الإعدام في قضية"عرب شركس ".

فقد أعلنت حركة تطلق على نفسها " العقاب الثوري " استهداف المحكمة العسكرية في بور سعيد بثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجار.

وقالت الحركة في بيان لها نشر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعة منهم قامت بـ " زلزلة أركان مجمع المحاكم في مدينة بورسعيد بسلسلة من التفجيرات المركبة " صباح الأحد الماضي واسفرت التفجيرات عن حرق وتدمير عدد كبير من سيارات شرطة وقضاه ووكلاء نيابة بالإضافة إلى إصابات خطيرة في صفوف الضباط والقضاة إلا أن السلطات تكتمت على تلك الأنباء, حسبما وصف البيان .



وأعلنت الحركة أيضاً عن إعدام الغفير أحمد محمد سعيد – 37 سنة – في عملية إطلاق النار على سيارة شرطة بمركز بلبيس بالشرقية، وبررت الحركة في بيانها إعدام الغفير لورود معلومات لها تفيد بأنه كان يستقل سيارة الشرطة المتجهة لتأمين مبني المحكمة بالمركز، وأن الغفير معروف عنه أنه كان دائم التعدي على مسيرات الثوار، وتم رصده وهو يطلق النار على إحدى التظاهرات بقرية الكتيبة بمركز بلبيس وقام باعتقال ثلاثة من الشباب بمفرده.



وأكدت الحركة في بيانها أن كل من تلطخت يده بدماء الأحرار الأبرياء سيلقى نفس المصير على حد وصفها .



فيما أعلنت حركة تطلق على نفسها " المقاومة الشعبية " استهدافها اليوم مدرعة جيش بانفجارين متتاليين بحلوان, كما أعلنت الحركة مسئوليتها أيضاً عن إحراق محكمة ‏السادات بمحافظة ‏المنوفية وذلك رداً على إعدامات عرب شركس بحسب ما أعلنته على صفحتها على فيس بوك, وأعلنت أيضاً عن تفجير سيارة نائب رئيس محكمة النقض بـالمنيا أثناء توقفها أمام منزله.



وأعلنت صفحة " تحت الرماد " على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمختصة بنشر أخبار وبيانات حركة المقاومة الشعبية والعقاب الثوري عن قيام مجهولين صباح اليوم بتفجير ثلاث عبوات ناسفة بمنطقة طرة في حلوان, واستهداف قوات فض الشغب وقوات الإمداد علي كورنيش النيل وذلك في طريق عودتها إلي معسكر الأمن المركزي بطره مما أسفر عن عدة إصابات حسبما ذكرت.

فيما قام مجهولون بإضرام النار في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة ونشرت فيديو مرفق بالبيان يوضح اشتعال النار في الأتوبيس.

كما تمكنت احدى مجموعات العقاب الثوري من استهداف أمين شرطة بمباحث مركز سنورس بالفيوم – بوابل من الرصاص، و قالت الحركة ان العملية تمت في صباح الأثنين الموافق 18/ 5/ 2015 وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة يصارع الموت على حد قولها .

ويعرف شباب حركة العقاب الثوري أنفسهم بأنهم "شباب مصر الثورة الرافضين لكل أشكال الظلم والاستبداد واختطاف الوطن وما آلت إليه الثورة في مصر من تمكين لسلطة غاشمة هي امتداد لنظام المخلوع مبارك، أسالت الدماء، وأزهقت الأرواح، وأفقرت الشعب المصري". كما جاء في بيان تدشينها.