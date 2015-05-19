جيش الفتح يسيطر على كبرى معاقل النظام بريف ادلب

شعار جيش الفتح سوريا

سيطر جيش الفتح التابع لقوات المعارضة المسلحة في سوريا على كامل قرية المسطومة و معسكر الطلائع أكبر معقل للنظام في ريف إدلب بعد اشتباكات دامت ثلاثة أيام ؛ وقد تكبدت قوات النظام خسائر كبيرة وانسحبت إلى بلدة أريحا جنوب معسكر المسطومة .



كما تعرضت بلدة مشمشان بريف إدلب لقصف ببراميل متفجرة تحوي مواد سامة للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع, مما أدى إلى إصابة قرابة خمسين شخصا بحالات اختناق ، وتقع البلدة قرب مدينة جسر الشغور حيث تدور معارك بين قوات النظام والمعارضة السورية.



و قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن مقاتلين من المعارضة سيطروا على قاعدة للجيش في محافظة إدلب ليوسعوا بذلك سيطرتهم في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.



و اضاف أن القوات السورية انسحبت من قاعدة مسطومة العسكرية بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلين يقودهم إسلاميون واتجهوا صوب بلدة أريحا في الشمال وهي واحدة من آخر المعاقل الحكومية في المحافظة.



وقال التلفزيون الرسمي السوري إن وحدات الجيش في قاعدة مسطومة تحركت لتعزيز الدفاعات في بلدة أريحا.



من جانبه قال حسام ابو بكر القيادي في جماعة أحرار الشام التي تشارك في تحالف المعارضة المسلحة الذي استولى على القاعدة إن المقاتلين سيواصلون تقدمهم صوب أريحا ومناطق أخرى.



وقال لرويترز عبر الانترنت "تم تحرير القاعدة والقتال يدور حاليا غربي مسطومة ، لقد انسحب ما تبقى من الجيش."



وتقع القاعدة شرقي بلدة جسر الشغور التي استولى عليها المسلحون الاسلاميون في ابريل / نيسان في هجوم جعلهم أكثر قربا من المناطق الساحلية التي تشكل المعقل الرئيسي للأقلية العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الأسد.