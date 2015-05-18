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نشطاء سوريون يطالبون المجتمع الدولي بحماية "تدمر"

18/5/2015
 تنظبم الدولة يسعى للسيطرة على تدمر (الجزيرة -أرشيف)

أطلق عدد من نشطاء الثورة السورية  نداءات للمجتمع الدولي تدعو لحماية المدينة الأثرية" تدمر " من الدمار

تأتي الدعوات بعدما تواصلت لليوم السادس على التوالي  الاشتباكات التي تشهدها المدينة بين تنظيم الدولة وقوات النظام السوري، وذلك بعد محاولة تنظيم الدولة بسط سيطرته على المدينة الإستراتيجية الواقعة  وسط سوريا.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل نحو 300 شخص منذ بدء هجوم تنظيم الدولة على المدينة، وذلك بحسب عدد من النشطاء.

بدوره، أشار تجمع أنصار الثورة، إلى أن مقاتلي التنظيم استطاعوا الوصول لمحيط المشفى الوطني، وسجن تدمر العسكري ومحيط القلعة الأثرية واصفا الاشتباكات وسط المدينة بالعنيفة .

في المقابل، كثف طيران النظام من غاراته على المواقع التي سيطر عليها التنظيم في الأحياء الشمالية،  بالإضافة لقرية العامرية وبلدة السخنة، كما استهدف القصف عددأ من حواجز النظام التي سيطر عليها مقاتلو التنظيم كحاجز بخيتان .

ويعمل النظام على إرسال تعزيزات عسكرية للمدينة عبر طريق حمص الذي يسيطر عليه في محاولة منه لمنع سقوط المدينة بيد التنظيم .

وبحسب تصريحات محافظ حمص طلال البرازي لوكالة فرانس برس فإن " القوات الحكومية نجحت في إفشال هجوم التنظيم وإخراجه من المناطق التي دخلها مقاتلو التنظيم ".

واضاف البرازي ان القوات النظامية "تمكنت كذلك من استعادة التلة المطلة على المدينة وبرج الاذاعة والتلفزيون في شمال غرب المدينة بالإضافة الى حاجز الست عند مدخل المدينة" مشيرا إلى أن "الأمور بخير الآن في المدينة ومحيطها".

يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوماً واسعاً على مدينة تدمر الأثرية في الأيام الماضية استطاع خلاله السيطرة على مستودعات للأسلحة، وعلى حقل الهيل النفطي " أكبر حقول النفط السورية

تأتي أهمية مدينة تدمر من كونه تعتبر نقطة ربط بين محافظات دير الزور، وحمص، ودمشق بالإضافة لقربها من الحدود العراقية. ويسعى تنظيم الدولة لإكمال سيطرته على البادية السورية من خلال دخول هذه المدينة. 

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