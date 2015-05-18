نزوح اكثر من 6 آلاف عراقي من الرمادي

خريطة العراق

أكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 25 ألف عراقي قد نزحوا من الرمادي في اعقاب سيطرة مسلحي تنظيم الدولة على المدينة .

و أشار فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف عائلة عراقية نزحت من الرمادي إلى الفلوجة بينما نزحت أكثر من ألفي عائلة إلى منطقة الخالدية.



و أفادت مستشفى الخالدية عن تلقي العديد من القتلى والجرحى بينما قامت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها بالاستجابة بتوزيع حصص غذائية، وخيام ومستلزمات المياه ، فضلا عن تقييم احتياجات الأسر الذين فروا إلى بر الأمان.

كما تم تثبيت وحدتين طبيتين متنقلتين في المنطقة ، إضافة إلى تزويد مستشفى الخالدية بإمدادات إضافية للأوكسجين.