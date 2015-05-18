منحة ألمانية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة

منحة ألمانية لدعم إعادة إعمار غزة – أرشيف

قررت ألمانيا دعم إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض للتدمير جراء الحرب الاسرائيلية بمبلغ إضافي مقداره 73 مليون يورو .

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن توماس زيلبرهورن وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني للشؤون البرلمانية قد أكد الموافقة على المساعدات أثناء زيارته لقطاع غزة.

وذكر بيان وزعه المركز الألماني للأعلام بالقاهرة اليوم أن ألمانيا خصصت في عام2014 مبلغ 20 مليون يورو لأعمال إعادة البناء في قطاع غزة في حين أن إجمالي مساعدات ألمانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بلغ 80 مليون دولار (71 مليون يورو) العام الماضي .

كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أعلنت أن المنظمة حصلت حتى الآن على مساعدات مالية لإعادة بناء 200 من مجموع 9161 سكناً خاصاً باللاجئين الفلسطينيين تم تدميرها بالكامل.