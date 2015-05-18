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كيري يقر بصعوبة وقف إطلاق النار باليمن

18/5/2015
                                       جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي (الجزيرة – أرشيف)

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الاثنين إن واشنطن أيدت تمديد هدنة إنسانية في القتال في اليمن؛ ولكنه قال إن تحركات المقاتلين الحوثيين جعلت ذلك صعبا.

وأضاف كيري للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سول قائلا "نعرف أن الحوثيين قاموا بنقل بعض منصات إطلاق الصواريخ إلى الحدود وبموجب قواعد الاشتباك يفهم دائما إنه إذا قام طرف أو آخر بتحركات استباقية فإن ذلك يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال إن السعودية قامت بتحرك بموجب قواعد الاشتباك، مضيفا أن بلاده تواصل دعم فكرة تمديد الهدنة الإنسانية؛  لكنه أقر بإنه في ظل الملابسات الحالية سيكون ذلك صعبا.

وكانت اشتباكات متقطعة استمرت أثناء الهدنة وقال سكان إن 15 على الأقل قتلوا ليل السبت في مدينتي تعز والضالع.

في الوقت نفسه، وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبد الله إن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية استأنف غاراته على اليمن يوم الاثنين بعد أن أوقفها خمسة أيام لأغراض إنسانية مشيرا إلى أن الحوثيين وحلفاءهم انتهكوا الهدنة.

وقال عبد الله في اتصال هاتفي إن التحالف لا ينظر حاليا في أي عرض لوقف إطلاق النار رغم مناشدة من الأمم المتحدة لتمديد الهدنة. وأضاف إن الغارات الجوية الجديدة ستتجنب مطار صنعاء وميناءي
عدن والحديدة لإفساح المجال أمام وصول المساعدات.

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